FDP stellt Forderungen an Landesregierung

Zwar war die FDP auf Bundesebene zuletzt selber für eine Verlängerung der Atomkraft in Deutschland. Angesichts des greifbaren - und immer wieder durch Untersuchungen bestätigten - Risikos der betagten Atommeiler hinter der belgischen Grenze will sie aber nun, dass die Landesregierung sich klar gegen Belgiens Entscheidung positioniere, Beteiligung einfordere und " konkrete Schutzmaßnahmen " ergreife.

Die CDU erklärte, die Landesregierung sei zu dem Thema sehr wohl im Kontakt mit Belgien. In der "Deutsch-Belgischen Nuklearkommission" würden "alle Fragen diskutiert" , sagte der Abgeordnete Christian Untrieser.

Kritik an Umweltminister Krischer

"Rissreaktor" Tihange

Kritik an der Landesregierung kam am Donnerstag von der SPD : " Wo ist der kämpferische Krischer geblieben? ", fragte der Abgeordnete Alexander Vogt in Richtung des grünen Umweltministers Oliver Krischer, der sich früher als Oppositionspolitiker immer vehement gegen die belgischen " Rissreaktoren " geäußert hatte. Wenn Krischer länger " untätig " bliebe, so Vogt, sei das "unverantwortlich für das Land" . Er wies auf ein bestehendes Beteiligungsrecht für Nachbarstaaten hin, das auch in diesem Fall gelte.