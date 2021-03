Opposition fordert Strategie zur Normalisierung des Lebens in der Pandemie

Pannen der Landesregierung oder intakte Gewaltenteilung?

Die SPD erkennt in dem Gerichtsurteil ein generelles Versäumnis der Landesregierung, ihre Erlasse rechtssicher zu machen. CDU und FDP fanden es nach eigenem Bekunden völlig normal, dass immer wieder Erlasse kassiert werden.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, wenn man so viele Verordnungen mache, könne man sie nicht alle hundertprozentig rechtssicher machen. Und er sei sogar froh darüber, dass gegen Verordnungen geklagt werde. „ Es ist doch richtig, dass in einer solchen Situation die Exekutive von der Judikative überprüft wird. […] Es ist, wenigstens für mich, eine große Gewissensberuhigung, dass eine unabhängige Institution über die Fragen guckt, ob wir alles richtig bedacht haben, und dann wird es eben korrigiert. ", so Laumann.

Strategien zum Umgang mit der Pandemie

Das Gerichtsurteil war allerdings nur der Anlass für eine Debatte, die sich im Kern um ein ganz anderes Thema drehte. Nach Meinung der Opposition sei es ein Fehler, dass die Landesregierung, ähnlich wie auch die Bundesregierung, bislang lediglich Einschränkungen zur Pandemiebekämpfung einsetze.

Was völlig fehle, sei laut SPD eine Strategie, wie die Menschen in Nordrhein-Westfalen trotz der Pandemie einigermaßen normal leben könnten. Die CDU kündigte an, man werde nach Ostern mit der Arbeit daran beginnen.

Grüne: "Im falschen Film"

Für Mehrdat Mostofizadeh (B'90/Grüne) sei das viel zu spät. Er wähnte sich „im falschen Film“. Die Landesregierung habe noch nicht einmal damit angefangen zu klären, welche technischen Voraussetzungen geschaffen sein müssten, um das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder ans Laufen zu kriegen.

Mostofizadeh mahnte, es sei nicht an der Zeit, auf Tübingen zu schauen. Eine Spitze gegen Ministerpräsident Laschet, der das Corona-Management dort erst gestern lobte und meinte " Wir brauchen Tübingen überall ". Stattdessen fordern Die Grünen Eigeninitiative in Nordrhein-Westfalen: „ Rabotti! Ran an die Kartoffeln, arbeiten und die Konzepte auf den Tisch legen, das ist die Aufgabe, die hier zu lösen ist. “