Wie kann der Gastronomie geholfen werden?

Alle, die gerade in den Abendstunden noch die Außengastronomie genießen, können es bereits spüren: Es wird deutlich frischer am Abend, das Freiluft-Vergnügen nimmt mit fortschreitendem Herbst merklich ab. In einer aktuellen Stunde des NRW -Landtags haben am Freitag die beiden Regierungsfraktionen CDU und FDP Perspektiven für die angeschlagene Gastronomie auf die Agenda gesetzt.

Konkret ging es um das Vorhaben der Landesregierung, die Corona-Schutzverordnung um eine "Innovationsklausel" zu erweitern. Sie soll "Einzelhändlern, Gastronomie- und Hotelbetreibern sowie anderen ermöglichen, dass bei der Anwendung von technischen und innovativen Lösungen verbindlich vorgeschriebene Maßnahmen, wie ein starrer Mindestabstand von 1,50 Metern, entfallen" , heißt es im Antrag.

Bedeutung der Gastronomie

Einig waren sich alle Fraktionen in der Bedeutung der Gastronomie für das gesamtgesellschaftliche Leben in NRW. So sagte Oliver Kehr (CDU), sie gehe "weit über Essen und Trinken hinaus, Gastronomie ist für viele Menschen von uns systemrelevant".

Ebenfalls Einigkeit bestand bei der Notwendigkeit, der Gastronomie-Branche, die Umsatz-Einbußen von 40 Prozent wegen der Corona-Pandemie hatte, zu helfen. Ralph Bombis (FDP) betonte, dass die Gastronomie mit innovativen Lösungen Vorreiterin sein könne und die Veranstaltungsbranche, Schulen und Behörden davon profitieren können.