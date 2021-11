NRW-Landtag beschließt Aufnahme von Corona-Patienten

Fraktionsübergreifende Zustimmung

Angesichts der ernsten Lage gebe es nur einen Weg - "den Weg der Hilfe" und der Solidarität zwischen Menschen, sagte SPD -Fraktionschef Thomas Kutschaty. "Wir können helfen und wir wollen helfen" , sagte der FDP -Abgeordnete Henning Höne. Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) unterstützte ebenfalls das Hilfsangebot und forderte alle ungeimpften Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen. Das Gesetz sei unstrittig, so Martin Vincentz ( AfD ), nötig sei aber eine Evaluierung der Folgen. Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) bedankte sich bei den Fraktionen.

Im Rahmen des sogenannten Kleeblatt-Systems sollen Covid-19-Patienten bundesweit verteilt werden können, wenn in einzelnen Regionen der Kollaps von Krankenhäusern droht. In NRW werden nach Landeszahlen vom Freitag 2.595 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, 334 davon auf Intensivstationen mit Beatmung. 362 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit für sehr schwere Fälle sind in NRW aktuell noch frei.

Am Flughafen Münster-Osnabrück soll am späten Nachmittag erstmals ein medizinischer Corona-Hilfsflug der Bundeswehr landen. Schwerkranke Corona-Patienten werden aus Bayern verlegt und in Kliniken im Münsterland versorgt.