Landtag zankt weiter um die richtige Coronapolitik

Es begann mit einem erschöpft wirkenden Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU): " Kein anderes Thema hat uns je so sehr gefordert", hob er am Donnerstagmorgen an, um dann den Landtag über die Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am Vortag zu " unterrichten ". Laschet holte weit aus, rekapitulierte die gesamte dramatische Entwicklung der Pandemie, von der ersten Welle im Frühjahr an. Jetzt sei klar: " Die schwierigsten Zeiten liegen noch vor uns."

Die Ministerpräsidenten hätten mit der Kanzlerin daher " politisch festgelegt" , dass die Maßnahmen erstmal bis Anfang Januar gelten. " Damit schaffen wir Klarheit", so Laschet, " für Restaurants und Unternehmer, aber auch für jeden Einzelnen. "