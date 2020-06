Im Missbrauchsfall Münster hat die Polizei am Morgen in mehreren Bundesländern drei weitere Tatverdächtige festgenommen. Das berichtete NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) in der Ausschuss-Sondersitzung des Landtags am Dienstag (30.06.2020). Im Zuge dessen gebe es Hinweise auf ein siebtes Opfer, so Reul. Insgesamt wird nun gegen 21 Verdächtige ermittelt, davon sitzen zehn in Haft.

Reul: Erst spät Hinweise auf aktiven Missbrauch

SPD und Grüne hatten die gemeinsame Sondersitzung der drei Ausschüsse beantragt, um aus ihrer Sicht zahlreiche offene Fragen zu den Ermittlungen noch einmal von der Landesregierung beantworten zu lassen.

Innenminister Reul erklärte, dass es trotz einer Durchsuchung beim Hauptverdächtigen Adrian V. im Mai 2019 erst nach der Entschlüsselung seines Laptops ein Jahr später konkrete Hinweise auf aktiven, laufenden Missbrauch gegeben habe. Die Entschlüsselung der sichergestellten Smartphones und Tablets sei sehr aufwändig gewesen und habe Monate gedauert.