Landtags-Abgeordnete in Quarantäne können per Video abstimmen

Der Düsseldorfer Landtag reagiert auf die hochansteckende Omikron-Variante: Abgeordnete in Quarantäne können an den regulären Fachausschüssen nun per Video teilnehmen und auch mit abstimmen. Das hat der Ältestenrat des Landtags beschlossen. In diesem Gremium sind neben dem Parlamentspräsidenten die Spitzen der Fraktionen vertreten.

Zudem können sich auch vorerkrankte Hochrisikopersonen oder Abgeordnete, die keinen 3G -Nachweis vorlegen, per Video zuschalten - und zum Beispiel auch von ihrem Rederecht Gebrauch machen.

Abstimmung im Plenum nur in Präsenz

Die Möglichkeit der Fernabstimmung gilt aber explizit nur für die Fach-Ausschüsse. Sie bereiten die Abstimmungen für das große Plenum, in dem sich dann alle Abgeordneten treffen, vor.

Für die Plenarsitzungen gilt die Möglichkeit der Fernabstimmung per Video nicht. Denn dort sei die räumliche Situation anders, teilt der Landtag auf Nachfrage mit. Weil die Besuchertribüne geschlossen ist, könnten die Plätze dort mitgenutzt werden. Sie sind für Abgeordnete vorgesehen, die den weiter vorgeschriebenen 3G-Nachweis für den Plenarsaal nicht erbringen. Anders als in der Arbeitswelt muss ihnen wegen der besonderen Rechte der Abgeordneten der Zugang zum Plenum und die Teilnahme an Abstimmungen ermöglicht werden.