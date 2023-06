Landtag: Diäten der Abgeordneten sollen steigen

Der Landtag soll die Diätenerhöhung am Mittwoch in Düsseldorf ohne Debatte zur Kenntnis nehmen. Abgestimmt wird nicht. Die Diätenerhöhung ist der 28. und damit drittletzte Punkt der Tagesordnung. Im vergangenen Jahr waren die Abgeordnetenbezüge um rund 237 Euro gestiegen – das waren nur 2,47 Prozent.

Kritik vom Steuerzahlerbund

Die von den Abgeordneten als Pflichtbeitrag an das Versorgungswerk abzuführenden Bezüge sollen sich laut der Landtagsvorlage um rund 165 Euro auf 2.704 Euro erhöhen (plus rund 6 Prozent). Den Zuschuss bekommen die Abgeordneten zusätzlich zu den Diäten, er fließt direkt an das Versorgungswerk. Der Bund der Steuerzahler hatte die Erhöhung der Altersversorgungsbezüge kritisiert.

Seit einer Reform vor mehr als einem Jahrzehnt steigen die Diäten der Landtagsabgeordneten automatisch. Die Höhe der Anhebung wird dabei vom Statistischen Landesamt nach einer komplizierten Formel errechnet, die sich an der allgemeinen Lohnentwicklung, der Rentensteigerung und der Entwicklung der Sozialhilfeleistungen orientiert.

Ein Sprecher des Landtags verwies darauf, dass die Anpassung der Abgeordnetenbezüge mit 5,37 Prozent unterhalb des Tarifabschlusses für die Beschäftigten von Bund und Kommunen (5,5 Prozent) liege. Aus den Abgeordnetenbezügen müssten alle Mandatskosten wie die Unterhaltung eines Wahlkreisbüros, Telefon-, Porto- sowie Fahrtkosten bestritten werden.