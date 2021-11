Opposition fordert Konsequenzen aus Abellio-Krise

Die Sozialdemokraten forderten die Landesregierung auf, den verlässlichen Bahnverkehr in NRW sicherzustellen, damit nicht tausende Bahnkunden im Winter vergeblich auf Züge warten müssen. NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes ( CDU ) erwiderte: "Sie schimpfen, wir arbeiten." Spätestens Anfang der kommenden Woche solle Klarheit für Beschäftigte und Kunden bestehen. Brandes erneuerte die Zusage, das Land werde den Nahverkehrsverbünden als Aufgabenträgern finanziell helfen, um die Folgen der Abellio-Krise abzufedern.

Zweitwichtigster Bahn-Anbieter in NRW

Abellio ist nach der DB Regio das zweitwichtigste Bahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Etwa jeder sechste Zugkilometer im Schienen-Personennahverkehr des Landes entfällt auf die Tochter der niederländischen Staatsbahn, die wichtige Linien wie den RE1 von Aachen nach Hamm oder den RE11 von Düsseldorf nach Kassel.

Wegen finanzieller Probleme durchläuft Abellio ein sogenanntes Schutzschirmverfahren. Dabei wird das Unternehmen nach Regeln des Insolvenzrechts saniert. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr will am 9. Dezember entscheiden, wer den Notbetrieb der Abellio-Strecken ab Februar 2022 übernimmt.

Grüne: Ministerin muss eingreifen