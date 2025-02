NRW-Landesregierung legt zweites Klimaschutzpaket vor

Mit einem 750 Millionen Euro-Paket will die schwarz-grüne Landesregierung den Klimaschutz in NRW voranbringen. Ziel sei es auch, den Umbau der Wirtschaft sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Beschäftigung zu sichern.

Die sogenannten Klimaschutzpakete sind Teil des Koalitionsvertrages von CDU und Grünen. Das erste mehr als eine Milliarde Euro umfassende Paket hatte die Landesregierung im vorletzten Jahr vorgestellt.

Wasserstoff und grüne Unternehmen

Das zweite Klimaschutzpaket umfasst nun nach dem jüngsten Kabinettsbeschluss 35 Maßnahmen. Und zwar in den Bereichen "Erneuerbare Energien", "Modernisierung der Produktion" sowie "Qualifikation und Gewinnung von Fachkräften".

Im Bereich "Erneuerbare Energien" soll zum Beispiel Geld in den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur fließen. Dabei geht es zum einen darum, Industrieunternehmen beim Umbau auf die neue Energie zu unterstützen. Zum anderen will das NRW-Wirtschaftsministerium auch daran arbeiten, genug Wasserstoff ins Land zu importieren, um den künftigen Bedarf zu decken.

Außerdem sollen aus dem neuen Topf grüne Unternehmensansiedlungen im Rheinischen Revier und im nördlichen Ruhrgebiet gefördert werden. Klimaschutz-Start-Ups erhalten Kapital zu nach Angaben der Landesregierung besonders günstigen Konditionen. Und: Es gibt Geld für den Güterverkehr, um auf klimaschonendere Antriebe zu wechseln. Das gilt nicht nur für LKW , sondern auch für Binnenschiffe.

Windräder und Photovoltaik an Landes- und Kreisstraßen

In den anderen Förderbereichen geht es zum Beispiel darum, Betriebe beim klimafreundlichen Wirtschaften zu unterstützen. Außerdem gibt es eine Sonderbürgschaft für Investitionen in klimaneutrale Produktionen. Zudem soll die Wärme von Abwasser stärker genutzt werden.

In Sachen Windenergie sollen Bürger über eine Plattform über neue Vorhaben und finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten informiert werden. Das Land will es auch einfacher machen, Windräder und Photovoltaikanlagen an Landes- und Kreisstraßen zu bauen.

Die 750 Millionen aus dem zweiten Klimaschutzpaket sind für einen Zeitraum bis 2028 vorgesehen.

Pressemitteilung des NRW-Ministeriums u.a. für Wirtschaft und Klimaschutz vom 10.2.25

DPA

