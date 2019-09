NRW verfehlt eigene Wald-Ziele

Weitere Themen bei Westpol am Sonntag:

Gefährliches Abwasser: Antibiotikaresistente Keime werden zunehmend zum Problem - nicht nur in Krankenhäusern, auch in Flüssen, Seen und sogar Schlachthöfe werden sie immer häufiger nachgewiesen. Doch was tun die Behörden, um Verursacher zu identifizieren? WESTPOL über gefährliches Abwasser und Ämter, die nicht mit uns reden wollen.

Kandidatenrennen in der SPD: Kursrichtung: stramm links. Die nordrhein-westfälische SPD hat in diversen Beschlüssen mit der eigenen Vergangenheit gebrochen. Im Rennen um den Bundesparteivorsitz flirten die linken Tonangeber aus NRW, Karl Lauterbach und Norbert Walter-Borjans, mit einem Ende der Großen Koalition in Berlin. Dabei müssen sie sich gegen Vizekanzler Olaf Scholz behaupten. Im Aufeinandertreffen in NRW wird sich zeigen, ob sie damit zumindest die Basis in der Heimat überzeugen.