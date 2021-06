Umweltkriminalität: Landesregierung hält sich für gut gewappnet

Illegal abgeladener Müll, Brände in Schweinestellen, PCB-Flocken, die plötzlich in der Natur rumfliegen - das alles fällt in den Bereich der Umweltkriminialität. Früher hat sich in NRW eine eigene Stabsstelle darum gekümmert, doch die wurde 2017 von der damals frisch gewählten schwarz-gelben Regierung aufgelöst.

Bei der Opposition sorgt das bis heute für Unmut. Die Regierung sei so nicht schlagkräftig genug. Doch die zuständige Umweltminister Ursula Heinen-Esser ( CDU ) verteidigt die damalige Entscheidung ihrer Amtsvorgängerin Christina Schulze Föcking, die bis heute einen Untersuchungsausschuss beschäftigt.