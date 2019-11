"Aufsteigerrepublik" NRW: Laschet zieht zufriedene Halbzeitbilanz

"Sie sehen, wie viel Freude mir das Regieren macht" - mit diesem Satz beschloss Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstagmittag (12.11.2019) die Bilanz seiner ersten Halbzeit. Dem Vorausgegangen war eine Hitliste der Erfolge, die die Landesregierung aus CDU und FDP für sich verbucht.

Begonnen hatte Laschet mit einem Rückblick auf die aus seiner Sicht desolate Situation, in der er 2017 das Land von der rot-grünen Vorgängerregierung übernommen habe. Bei der inneren Sicherheit "Staatsversagen auf der ganzen Linie", misslungene Inklusion an den Schulen, ein in seinen Ambitionen stets behinderter Wirtschaftsminister.