NRW nach Corona: Laschet freut sich auf "historischen Boom"

Als er am Morgen in Aachen losfuhr Richtung Düsseldorf, seien ihm " fröhliche, tobende Kinder" in seiner Straße entgegen gekommen - auf dem Weg zur Schule. Da habe er sich gefreut, erzählt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwochmorgen vor dem versammelten Landtag. Es ist wieder Zeit für die regelmäßige "Unterrichtung " des Plenums zur Coronalage.

Die Dramaturgie folgt dann dem mittlerweile üblichen Muster: Laschet lobt das eigene Vorgehen in der Pandemie und deutet mit vielen Superlativen eine goldene Zukunft für NRW an. Ein paar offene Fragen finden dann doch Erwähnung, und in der anschließend Aussprache weist die Opposition auf massive Probleme in der Coronapandemie hin.

Laschet: "Historischer Wirtschaftsboom"

Es gelte jetzt, in die Zukunft zu blicken, stellt Laschet fest. Das Rheinisch Westfälische Institut für Wirtschaft (RWI) melde heute für 2021 bereits ein Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent in NRW, der Arbeitsmarkt habe sich nachhaltig erholt, die Zahl der Gewerbeanmeldungen steige. Laut NRW Bank, so Laschet stolz, steuere NRW auf einen " historischen Boom " zu. Er wolle jetzt ein " Modernisierungsjahrzehnt " einleiten, und das alles sei dem " guten Pandemiemanagement " der Landesregierung zu verdanken.

Keine Maskenpflicht mehr im Freien

Dennoch müsse man jetzt aber auch vorsichtig bleiben, mahnt der Ministerpräsident dann doch. Mit Blick auf die Delta Variante des Coronavirus, die in Großbritannien gerade die Infektionszahlen wieder ansteigen lässt, gebe es " keinen Anlass für Übermut ". Masken müssten daher in Innenräumen Pflicht bleiben, " im Außenbereich aber kann das Maskentragen beendet werden" .

Ab September seien in NRW auch größere Veranstaltungen, wie Musikkonzerte oder Volksfeste, wieder möglich. Die Angriffe auf Ordnungskräfte bei illegalen Feiern in den vergangenen Tagen, etwa in Münster oder Köln, verurteilt Laschet dabei als " hochgradig kriminell".

Impfturbo bei zu wenig Impfstoff?