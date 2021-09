Rekordverschuldung, "unerreichbare Zielsetzung" und "Irreführung": Wenn der Landesrechnungshof (LRH) die Arbeit des NRW-Finanzministers beschreibt, klingt es auch in diesem Jahr wieder so, als herrsche dort unverantwortliches Chaos. In ihrer Jahresbilanz verglich LRH-Präsidentin Brigitte Mandt am Dienstag das Gebaren des Finanzministers sogar mit einem Kind, das im Supermarkt den Korb voller Süßigkeiten packt, bis ihm ein mahnender Erwachsener erklären muss, dass das Geld im Portemonnaie gar nicht reicht, um all die Verlockungen zu kaufen.

Nie zuvor so tief in den Miesen

Der Landesrechnungshof stellt für Ende 2020 eine Rekordverschuldung für NRW fest: 155 Milliarden Euro – so tief in den Miesen habe das Land noch nie zuvor gesteckt. Allein in 2020 sei eine "beispiellose Nettoneuverschuldung" von rund 11 Milliarden Euro hinzugekommen. Zudem sei kein realistischer Plan erkennbar, wie dieser riesige Schuldenberg in einigermaßen absehbarer Zeit getilgt werden soll, ohne damit mehrere künftige Generationen zu belasten.