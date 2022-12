Das Jahr 2023: Was in der Landespolitik wichtig wird

Corona und Krankenhäuser: In den nächsten Wochen steht die Entscheidung an, wie es in NRW mit den verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen weitergeht. Andere Bundesländer haben die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen bereits abgeschafft. Zudem will die Landesregierung ihre Krankenhausreform vorantreiben - und dies, während viele Kliniken überlastet sind und der Bund eigene Reformpläne umsetzen will. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) warnte im Dezember davor, die Krankenhausplanung zentral aus Berlin zu steuern.