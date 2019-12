Das kommt 2020 auf die Politik in NRW zu

Schulen

Der Lehrermangel ist weiterhin ein Problem in NRW. Laut einer Prognose fehlen in den nächsten zehn Jahren rund 15.000 Lehrkräfte. Von 2020 an kann an unattraktiven Schulstandorten und für Mangelfächer ein Lehrer-Zuschlag von 350 Euro monatlich gezahlt werden. Das 17-Millionen-Euro-Programm setzt zudem auf Rekrutierungen von Seiteneinsteigern und Pensionären.