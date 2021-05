Großzügiges Gehalt für Chef der neuen Landesgesellschaft für Klima und Energie

Die Frage nach dem Gehalt ist politisch brisant, weil Reichardts Landesgesellschaft de facto eine Art Nachfolgeorganisation der "Energie-Agentur NRW" wird, die das Wirtschaftsministerium bis Jahresende abwickelt.

Pinkwart wünscht sich "schlagkräftige Organisation"

Für diese Entscheidung steht Wirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart ( FDP ) in der Kritik: Die Opposition wirft ihm vor, mit der "Energie-Agentur" eine unbequeme Institution mit jahrzehntelanger Erfahrung und hohem Ansehen loswerden zu wollen. Auch Wirtschaftsverbände aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, der Umweltschutzverband BUND oder der CDU-unterstützte Bürgermeister der Stadt Hattingen bedauerten die Auflösung der Energie-Agentur in verschiedenen Schreiben an die Landesregierung, die dem WDR vorliegen.