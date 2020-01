Mehr Geld für Theater und Orchester

Die Förderung war schon 2018 erhöht worden, jetzt legt Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) noch einmal nach: Rund 1,6 Millionen Euro zusätzlich erhalten die vier Landestheater und drei Landesorchester in diesem Jahr.

Jeweils 230.000 Euro zusätzlich bekommen die Burghofbühne Dinslaken, das Landestheater Detmold, das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel und das Rheinische Landestheater Neuss. Je 226.000 Euro mehr gehen an die Neue Philharmonie Westfalen, die Nordwestdeutsche Philharmonie und die Philharmonie Südwestfalen.

Kultur auch abseits der Ballungsgebiete

Ziel sei, " anspruchsvolle Theater- und Konzertangebote auch in Städte ohne eigenes Ensemble oder Sinfonieorchester " zu bringen, sagt Pfeiffer-Poensgen. Mit ihren Gastspielen brächten die Landestheater und Landesorchester Kultur auch zu den " vielen Menschen abseits der Ballungsgebiete ".

Bedingung für die Förderung sind " konzeptionelle Ideen zur Schärfung der Profile" , heißt es aus dem Ministerium. So plant die Burghofbühne Dinslaken einen Ausbau ihrer Kinder- und Jugendtheaterangebote, das Landestheater Detmold erprobt das Modell " Junges Musiktheater unterwegs ". Das Rheinische Landestheater Neuss will in jeder Spielzeit eine Produktion unter dem Titel "Wortlos" ins Programm nehmen, um mehr Migranten, Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung oder alte Menschen zu erreichen.

Stand: 30.01.2020, 15:28