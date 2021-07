Kampagne soll Reisende wieder nach NRW locken

Nicht nur ihn hat der Lockdown hart getroffen. Der gesamte Tourismus in NRW, der vor der Pandemie noch einen Umsatz von 30 Milliarden Euro erwirtschaftet und 468.000 Menschen beschäftigt hat, lag über fast ein Jahr am Boden. 2020 sank die Zahl der Gäste um 74 Prozent, von Januar bis April waren in Hotels sogar nur 14 von 100 Betten belegt.

Regionen stellen sich in Kurzfilmen vor

Damit es besser wird, will NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) nun helfen. “Sicher sehen wir uns wieder“ heißt die Kampagne, mit der der ihm unterstellte Tourismusverband wieder Urlauber nach Nordrhein-Westfalen locken will. Für jede Urlaubsregion werben Hoteliers, Gastronomen und ihre Stammgäste in kleinen Filmen, die über die Sozialen Medien verteilt werden können.