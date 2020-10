Neue Fachstelle gegen Kindesmissbrauch

Familienminister Joachim Stamp (FDP) stellte die Fachstelle vor - insgesamt sollen sich mehrere Mitarbeiter, verteilt auf auf 4,5 Stellen, darum kümmern, wie schon im Vorfeld Kindesmissbrauch entdeckt und nachhaltig verhindert werden kann. " Wir müssen das Spezialwissen über Täter und Täterinnen bündeln und verfügbar machen ", sagte Stamp.

Lehren aus Lügde und Begisch Gladbach

Die Fachstelle setzt an einem Schwachpunkt des Kinder- und Jugendschutzes an. Nach den Missbrauchsfällen in Lügde sowie dem sogenannten "Komplex Bergisch Gladbach" wurden auch Fehler bei der Struktur der Jugendämter deutlich. Im Land gibt es 186 von ihnen mit viel Kompetenz, die aber nicht ausreichend gebündelt werde.