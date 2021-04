Millionen vom Land sollen öde Innenstädte beleben

Dass viele Innenstädte in NRW veröden, war bereits ein Thema, bevor es Corona gab. Seit Beginn der Pandemie mussten zusätzlich viele Geschäfte und Restaurants schließen - etliche nicht nur für die Zeit des jeweiligen Lockdowns. Die " Schließungswelle " habe während der Pandemie Fahrt aufgenommen, sagte Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch, sie werde " im zweiten Halbjahr 2021 für alle sehr deutlich sichtbar werden und bis weit in das Jahr 2022 ihre Spuren in Innenstädten und Zentren hinterlassen" . Städte stünden jetzt " mehr denn je unter Druck, sich als multifunktionale Orte neu zu erfinden".