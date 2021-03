Rechtsextremismus bei der Polizei: Jung, männlich aber ohne Netzwerk

Überwiegend Männer beteiligt

Das zeigt: Polizisten im Wach- und Wechseldienst waren besonders häufig betroffen. Hier hatten 69 der 186 Verdächtigen gearbeitet. Bei der Kriminal- oder Bereitschaftspolizei wurden 21 bzw. 5 Fälle bekannt. 110 Fälle konzentrieren sich auf die Polizeipräsidien in Essen (50), Köln (21), Aachen (25) und Dortmund (14).

"Im Wesentlichen haben wir ein Problem bei unseren Mannschaften" , erklärte Uwe Reichel-Offermann bei der Vorstellung der Zahlen. Auffallend auch: Männer sind mit über 80 Prozent überproportional beteiligt. Auch die Altersgruppe der Unter-30-Jährigen ist mit 40 Fällen überrepräsentiert.

Auch 15 Anwärter unter den Verdächtigen

Neben 13 Führungskräfte des gehobenen Dienstes befanden sich auch 15 Anwärter unter den Verdächtigen. In sechs Fällen endeten die Verfahren gegen Kommissaranwärterinnen bzw. Kommissaranwärter bereits mit Entlassungen, sieben Fälle waren Ende 2020 noch nicht abgeschlossen.

Keine rechtsextremistischen Netzwerke

Insgesamt wurden 201 Verfahren eingeleitet, darunter 126 Disziplinar- und 129 Strafverfahren. 79 dieser Strafverfahren liefen Ende 2020 noch, 50 konnten hingegen bereits abgeschlossen werden: fünf gegen Auflage, 34 ohne Anklage und eines mit einem Strafbefehl. In zehn Fällen hatte sich der Anfangsverdacht nicht bestätigt.

Konspirative rechtsextremistische Netzwerke kann Uwe Reichel-Offermann in seinem Lagebericht allerdings nicht erkennen. Bei den Chatgruppen habe es sich vielmehr im "Gesinnungsgemeinschaften" gehandelt. Nur in wenigen Fällen bestehe der Verdacht auf Mitgliedschaft in rechtsextremistischen Organisationen.

Reul: "Keine Unterwanderung"

Auch Innenminister Reul kann nach der Auswertung keine Unterwanderung der Polizei erkennen. Bis zum Herbst soll nun ein Maßnahmenkatalog entwickelt werden. Reul will etwa bei jungen Beamten den Bereich der politischen Bildung ausbauen.