Kutschaty am Ziel?! SPD wählt neuen Landeschef

Aus zwischenzeitlichen Versuchen von Teilen der SPD-Bundestagsfraktion, eine andere Bewerberin gegen den Essener Politiker aufzustellen, wurde nichts. Und so bangt das Umfeld des ehemaligen Landesjustizministers nur noch darum, ob er ein gutes oder ein sehr gutes Ergebnis von den Delegierten des digitalen Parteitages bekommen wird.

Auf den Weg in den Landtagswahlkampf

Unwichtig ist das nicht. Seine Wahl ist auch der Start in die SPD-Kampagne zur Landtagswahl 2022. In einem Brief an die Mitglieder erklärte Kutschaty, dass " der Staat auch wieder seiner sozialen Schutzfunktion gerecht werden muss ". Er stehe für sozialen Aufstieg. Manchen in der SPD galt sein Kurs oft als zu links, inzwischen ist jedoch seine vor Jahren geforderte Abkehr von Hartz IV Konsens in weiten Teilen der Partei.

Unbestritten ist daher, dass der 52-Jährige der kommende Spitzenkandidat der Partei werden wird, die in NRW bei eigentlich jeder Wahl seit den späten 60er-Jahren den Anspruch hatte, den Ministerpräsidenten zu stellen. Ein gutes Wahlergebnis kann da durchaus hilfreich sein.

SPD zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Allerdings liegt das Ziel, in die Düsseldorfer Staatskanzlei einziehen zu können, aktuell in ganz weiter Ferne. In einer WDR-Umfrage zur Landtagswahl kam die SPD Ende Januar auf nur noch 17 Prozent.

Stand: 06.03.2021, 06:00