SPD läutet Landtagswahlkampf ein

Dazu seien 1.000 Schulen nötig, die in einkommensschwachen Gebieten bestens ausgestattet arbeiten können. Als Beispiel nennt er eine Grundschule in Gelsenkirchen. Die stehe in einem Brennpunkt, sei aber so gut ausgestattet, dass es für Eltern auch aus anderen Stadtteilen interessant sei, ihre Kinder dort anzumelden.

Auch will die SPD ein kostenfreies Schüler- und Schülerinnen-Ticket. Es sei eine "Win-Win-Situation, wenn junge Leute unabhängig des Geldbeutels reisen können und so an Bus und Bahn gewöhnt würden", erklärt Kutschaty.