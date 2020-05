SPD-Fraktionschef unterstützt Gehaltsgrenzen im Fußball

Der SPD-Fraktionschef im Landtag, Thomas Kutschaty, hat Christian Seifert, dem Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), jetzt einen Brief geschrieben, welcher dem WDR vorliegt. " Das Corona-Virus hat den Profifußball nicht in die Krise geführt, macht diese aber deutlich ", schreibt Kutschaty.

"Corona macht Krise deutlich"