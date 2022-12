SPD-Chef Kutschaty will Mindestlohn erneut erhöhen

In einem Gastbeitrag für die Westdeutsche Zeitung hat Kutschaty am Donnerstag für eine rasche Anhebung auf 14 Euro plädiert. Ihm würden Menschen mit Mindestlohn sagen, dass es diesen Stundenlohn bräuchte, " um im Alltag klar zu kommen. "

Die Mindestlohnkommission sei am Zug

Dem WDR teilte Kutschaty mit, dass er deshalb jetzt die zuständige Mindestlohnkommission am Zug sehe. Sie ist für die Empfehlungen zur Höhe des unteren Stundensatzes zuständig. " Sonst wird die Frage eines gegenwartsgerechten Mindestlohns automatisch eine von politischen Verhandlungen ", so Kutschaty.

Kutschatys Vorschlag dürfte bundespolitisch nicht unbemerkt bleiben. Er ist stellvertretender Bundeschef der Partei von Kanzler Olaf Scholz. Dass die SPD eine aktuelle Debatte über den Mindestlohn nicht unbedingt haben will, zeigt die Reaktion der Parteichefin Saskia Esken. Sie lässt auf Anfrage erklären, dass man sich dazu - also Kutschatys Vorschlägen - nicht äußern werde.

Zustimmung von Jusos und CDU-Arbeitsminister

Zustimmung kommt von den Jusos. Jessica Rosenthal, Bundeschefin der SPD-Jugendorganisation findet Kutschatys Ansatz richtig. " Am Ende entscheiden vor allem die Löhne darüber, wie jeder einzelne die steigenden Kosten bewältigen kann ", sagt Rosenthal. Zunächst sei aber die Mindestlohnkommission gefordert. Wenn dort nichts geschehe sei es aber das Recht der Politik, nachzusteuern.