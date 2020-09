NRW will Vermietung über Airbnb und Co drosseln

Unterkünfte von Arbeitsmigrant*innen

Bei der Unterbringung von Arbeitsmigranten und -migrantinnen mit Werksverträgen soll künftig gelten, dass sie der Wohnungsaufsicht unterworfen werden. Das sei heute nicht der Fall, so die Ministerin. Auch die Anforderungen an Unterkünfte und eine Definition, ab wann eine Unterkunft erträglich ist, sollen klar per Gesetz geregelt werden. Zudem soll es eine Anzeigepflicht geben, wenn eine bauliche Einrichtung als Unterkunft genutzt werden soll.

Gesetz ab Mitte 2021

Mit dem neuen Gesetz würden Lücken im Bundesgesetz geschlossen, so Scharrenbach. Und die Städte und Gemeinden würden besser in die Lage versetzt, gegen unerträgliche Unterkünfte vorzugehen. Der Gesetzentwurf gehe nun in die Verbändeanhörung. Die Bauministerin geht davon aus, dass es Mitte 2021 in Kraft treten wird.