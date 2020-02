Krankenhäuser in NRW bieten bald Kurzzeitpflege an

Die Landesregierung will bis zu 800 neue Plätze zur Kurzzeitpflege in Krankenhäusern schaffen. Damit könnte, wer nach einer OP noch geschwächt ist, künftig auch dann länger im Krankenhaus bleiben, auch wenn die Behandlung eigentlich abgeschlossen ist. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Donnerstag (06.02.2020) im NRW-Gesundheitsministerium unterschrieben.

Erste Plätze in Mühlheim an der Ruhr

Bis zu 28 Tage lang können Menschen dann weiter im Krankenhaus gepflegt werden. Als erste Klinik wird sich das Evangelische Krankenhaus in Mühlheim an der Ruhr an dem Projekt beteiligen.

Rund 80 weitere Krankenhäuser haben aber auch schon ihr Interesse bekundet, so das Gesundheitsministerium. Auch andere Bundesländer würden sich für das neue Modell interessieren, da sie ähnliche Probleme in der Kurzzeitpflege haben.