NRW will Raubkunst besser dokumentieren

" Die großen Häuser machen das, aber bei den kleineren fehlten die Resourcen ", so Wissenschaftsministerin Isabell Pfeiffer-Poensgen (parteilos). Dabei gehe es nicht nur um Werke, die in der NS-Zeit enteignet wurden, meist aus jüdischem Besitz.

Ausmaß bis heute nicht ganz offenkundig

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Kulturministerin NRW

" Wir müssen uns auch um andere Kontexte kümmern ", so Pfeiffer-Poensgen. Damit meint sie Werke aus der Kolonialzeit und der DDR. Vor allem bei Letzterem erwartet die Ministerin in der Zukunft viele Fälle, die bekannt werden: " Vieles davon ist durch Handel auch im Westen gelandet ". Die Einrichtung orientiert sich an der "Washingtoner Erklärung" zur Raubkunst. Sie wurde bereits 1998 verabschiedet. In ihr haben sich unter anderem 44 Staaten bereit erklärt, Raubkunst aus der NS-Zeit zu identifizieren.

" Dieser Prozess, bis das ganze Ausmaß und die Bedeutung klar geworden sind, das hat leider ein Weilchen gedauert ", räumte Pfeiffer-Poensgen ein. Erst in den letzten 15 Jahren sei viel passiert. Sie verwies auf das Deutsche Zentrum für Kuturgutverluste in Magdeburg, mit dem sich die neue NRW-Stelle vernetzen werde.

Finanzierung steht bis zum Jahr 2024