Darum geht es beim neuen Kultur-Gesetzbuch

Städtetag, Gemeindebund und die beiden Landschaftsverbände Westfalen und Rheinland sind zudem sehr unzufrieden: Das Gesetz ergehe sich in Beschreibungen, regele aber fast nichts und erfülle auch nicht den systematischen Anspruch an ein Gesetzbuch – zum Beispiel, weil der Denkmalschutz, das Archivgesetz und das Kunsthochschulgesetz nicht drin stehen.

Wie geht es weiter?

Es gibt noch eine zweite Anhörung im Landtag, Mitte September, nur zu den beiden Themen Bibliotheken und Musikschulen. Danach will das Kulturministerium, so hat es der Parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser von der CDU angekündigt, mögliche Erkenntnisse aus den beiden Sitzungen in das Gesetzbuch einarbeiten – aber es soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr verabschiedet werden.