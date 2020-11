Künstliche Intelligenz, geprüft in NRW

Ob beim autonomen Fahren, bei der Nutzung von Sprachassistenten wie Siri oder Alexa, oder in der Medizin: Künstliche Intelligenz ist im Alltag gegenwärtiger, als viele denken. Doch das Misstrauen dagegen ist noch groß: Wie sicher kann ein selbstfahrendes Auto Fußgänger erkennen? Wie sicher richtig ist die Entscheidung einer Maschine in der Intensivmedizin?

" Viele Ängste und Unsicherheiten " seien noch mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbunden, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Gleichzeitig soll KI aber beispielsweise beim autonomen Fahren, in der Medizin oder bei der Personalauswahl in Unternehmen den Menschen künftig monotone Arbeit und konzentrierte Entscheidungen abnehmen.

Keine KI ohne Kontrolle