Ditib: Grüne wehren sich gegen Kritik aus der Türkei

Zuletzt hatte sie gegenüber im WDR-Magazin Westpol ihr Unverständnis über die Entscheidung der Landesregierung geäußert: Berivan Aymaz hält die Aufnahme der Ditib in die Kommission für den islamischen Religionsunterricht in NRW für einen großen Fehler: "Es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien diese Landesregierung die Ditib ausgerechnet mit in die Kommission reingeholt hat" , so die integrationspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion.