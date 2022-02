Etwas weniger Kriminalität, aber mehr Sexualdelikte gegen Kinder

Anstieg bei Sexualdelikten gegen Kinder

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)

Bei der von der Polizei sogenannten "Kinderpornographie" (plus 137,2 Prozent) und beim sexuellen Missbrauch von Kindern (plus 23,2 Prozent) sind die Fallzahlen angestiegen. "Dieser Zuwachs ist ungeheuer erschreckend" , sagte Reul. Er gab an, der Anstieg habe auch damit zu tun, dass die Polizei mehr ermittele. Der Minister ging sogar so weit, die Zuwachszahlen als "Leistungsquote der Polizei" zu bezeichnen.

Mehr Cybercrime-Delikte