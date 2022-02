Krankenhausplanung: Kliniken in NRW vor Umbruch

Victoria Stöwer hat gerade Töchterchen Jara zur Welt gebracht. Die junge Mutter aus dem Kreis Olpe im Sauerland wählte bewusst das St. Josefs-Hospital in Lennestadt. Es ist eines der wenigen in der Region mit Geburtsstation. „Vierzig Minuten brauchen wir - egal wohin.“ , so Victoria Stöwer. Beim vierten Kind sollte es schnell gehen. Deshalb habe sie auf ein Krankenhaus mit Kinderklinik verzichtet. Dafür hätte sie noch längere Wege fahren müssen. Ende November wurde erst im benachbarten Attendorn die Geburtsabteilung geschlossen - weil kein ärztliches Personal zu finden war.

Geht die Schließung von Krankenhäusern weiter?

Seit 2009 hat sich die Zahl der Kliniken in NRW um 72 reduziert. Noch gibt es den Statistiken von IT NRW zufolge 341 Häuser. Dabei geraten nicht nur Krankenhäuser auf dem Land unter Druck, auch in den Ballungsräumen gibt es einen Verdrängungswettbewerb. Ein ruinöser Wettbewerb, den NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in eine gewisse Ordnung bringen wollte. „ Krankenhäuser sind für kranke Menschen da und nicht die kranken Menschen für die Krankenhäuser.“ , so Laumann. Maßstab der Krankenhausplanung soll deshalb nicht mehr allein die Bettenzahl sein, sondern hochwertige Versorgung mit Spezialisierung und hohen Fallzahlen.

Kleine Grundversorger bedroht?

Laumann verspricht den Patientinnen und Patienten aber auch, in zwanzig Autominuten eine Klinik erreichen zu können. Dafür braucht man dann Häuser wie Lennestadt. Das Krankenhaus ist mit knapp 200 Betten ein klassischer Grundversorger. Die finanziellen Mittel reichen schon lange nicht, um allein rentabel arbeiten zu können. Nur im Verbund mit dem größeren Krankenhaus in Olpe geht das bisher. Im Rahmen der Reform fordert Geschäftsführer Gereon Blum Standort bezogene Ausnahmen „oder entsprechend finanzielle Unterstützung für den Betrieb hier,“ eine sogenannte Sicherstellungszulage. Doch die wird nicht vom Land kommen, so der NRW-Gesundheitsminister. Dafür sei der Bund zuständig.

Lehren aus der Pandemie