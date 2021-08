Laumanns Krankenhausreform: Mehr Planung, weniger Zufall

Die NRW-Landesregierung will die Krankenhausplanung reformieren. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) sprach am Freitag in Düsseldorf von einer "transparenten Aufgabenverteilung in den Regionen" . Ein wichtiges Ziel sei weiter eine wohnortnahe Versorgung - künftig werde diese nach Autominuten statt Kilometerzahlen berechnet. Wo und wie viele Krankenhäuser geschlossen werden sollen, blieb offen.