Ohne die Corona-Pandemie wären diese Ergebnisse so nicht zu erheben gewesen. Wegen der außerordentlichen Lage konnte das NRW-Gesundheitsministerium im Mai den Arbeitsschutz in ausgewählten Bereichen überprüfen. Unter anderem in der Fleischindsutrie und bei den Saisonarbeitern in der Landwirtschaft.