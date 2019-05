Nach Angaben des Innenministeriums steigt die Zahl der Verkehrsunfälle durch Ablenkung seit Jahren an.

Im vergangenen Jahr ahndete die NRW -Polizei gut 166.000 Handy-Verstöße. Das waren fast 10.000 Verstöße mehr als noch 2017. Untersuchungen belegten zudem, dass mehr als die Hälfte aller Autofahrer ihr Smartphone regelmäßig am Steuer benutzen.

Höhere Strafen

Wer das Handy während der Fahrt nutzt, muss seit zwei Jahren höhere Strafen zahlen. Für erwischte Autofahrer werden 100 Euro Bußgeld fällig. Hinzu kommt ein Punkt in Flensburg, bei Gefährdung anderer ist ein Fahrverbot möglich. Radfahrer zahlen 55 Euro Strafe.

Neue Kampagne gegen Ablenkung

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) will am Mittwoch eine Kontrollstelle in Neuss besuchen. Dabei soll auch die neue Kampagne "Lenk dich nicht app. Kein Handy am Steuer" vorgestellt werden, die mit Plakaten und Videos auf die Gefahren durch Ablenkung am Steuer aufmerksam machen soll.

Stand: 07.05.2019, 14:15