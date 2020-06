Was steckt im Konjunkturpaket für die NRW-Kommunen?

Die Pluspunkte des Pakets

Slawig lobte ausdrücklich die beschlossenen Entlastungen für die Kommunen. Dazu gehört der Ausgleich durch Bund und Land für die wegfallenden Gewerbesteuern. In Wuppertal beispielsweise seien diese Einnahmen um rund ein Drittel eingebrochen. Diese Maßnahme ist auf 2020 begrenzt. "Aber sie bedeutet frisches Geld für die Kommunen" , das bräuchten sie gerade dringend.

Nachhaltig, weil zeitlich unbefristet, sei die höhere Beteiligung des Bunds an den Kosten der Unterkunft für Empfänger von Sozialleistungen. Bis zu 75 Prozent will der Bund künftig übernehmen. Bislang würde in NRW, so Slawig, zwischen einem Drittel und der Hälfte vom Bund getragen. Die Änderung sei eine große Entlastung.

Der große Minuspunkt

Dass es keine Altschulden-Tilgung gibt, nennt Slawig hingegen sehr enttäuschend. "Wir waren nah davor" , aber eine Einigung sei wohl am Widerstand in der Union gescheitert, vermutet Slawig.