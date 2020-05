Konjunkturpaket: Laschet fordert Hilfe für Kommunen ein

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Sonntag (31.05.2020) gegenüber dem WDR gefordert, die Kommunen bei der Diskussion um das Konjunkturpaket in der Corona-Krise besonders zu berücksichtigen: " Das Konjunkturpaket soll ja jetzt in der Krise helfen und ohne leistungsfähige Kommunen wird das nicht funktionieren. "

Deshalb müssten die Kommunen entlastet werden bei den Sozialkosten wie der Unterbringung von Arbeitslosen, aber auch bei Investitionen. " Die Kommunen sind ja gleich doppelt getroffen: Zum einen brechen die Gewerbesteuereinahmen weg, zum anderen steigen die Arbeitslosenzahlen ", sagte Laschet.