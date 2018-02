Unterdurchschnittlich: Forschung und Entwicklung

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP)

Als Hauptgrund für den Zuwachs in NRW führen die Forscher die gut laufende Weltwirtschaft an. Über dem Durchschnitt lege NRW bei den unternehmensnahen Dienstleistungen zu. Bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Privatfirmen hinke NRW aber anderen Ländern hinterher.