Am Montag hat das RWI-Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung zusammen mit der IHK NRW und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) die aktuelle Konjunktur-Prognose in Düsseldorf vorgestellt. Das RWI rechnet für das laufende Jahr mit einem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem Rückgang von 0,4 Prozent ist dies zwar ein Fortschritt, aber das Ergebnis bleibt unter dem Bundesdurchschnitt von 0,3 Prozent.

Hoffnung für 2026

Für das kommende Jahr sieht die Prognose des RWI deutlich positiver aus: 2026 werde die Wirtschaft spürbar anziehen, man rechne mit einem Wachstum von 1,5 Prozent. Ein Wert, der dem im Bund entspreche.