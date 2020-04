Schulöffnung: Es kriselt zwischen Kommunen und Land

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) deutete es am Sonntag in der Talkshow "Anne Will" an, Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) war mit ihrer Kritik an den Kommunen deutlicher: Die Kommunen hätten sich früher auf Schulöffnungen vorbereiten müssen. Das weisen die kommunalen Spitzenverbände am Montag (27.04.2020) zurück.

Landesregierung: Genug Zeit für Vorbereitung

Hintergrund ist, dass für die Schulöffnungen am 23. April manche Schulen Schwierigkeiten hatten, die notwendigen hygienischen Bedingungen zu schaffen. Die Kritik der Landesregierung zielt darauf, dass die Schulen seit Mitte März Zeit gehabt hätten, sich auf eine Öffnung nach Ostern vorzubereiten.

Diese Kritik sei nicht hilfreich und belaste das Vertrauensverhältnis zur Landesregierung, teilten die kommunalen Spitzenverbände heute mit. Zudem sei letztendlich in den meisten Schulen trotz der kurzen Vorbereitungszeit ein problemloser Schulstart möglich gewesen, die Kritik entbehre also einer Grundlage.