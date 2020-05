Die Corona-Krise hat nicht nur das gesellschaftliche Leben in NRW gelähmt und Unternehmen praktisch eingefroren, auch die Kommunen im Land standen - und stehen - wirtschaftlich still. Alleine für NRWs Kommunen errechnet der Städte-und Gemeindebund mehr als sieben Milliarden Euro Einbußen in diesem und nächstem Jahr. Auch der Städtetag NRW teilt diese Sorgen: " Noch nie " seien die Steuerverluste der Kommunen so hoch gewesen. Viele Kommunen, die jetzt ihren Haushalt für das kommende Jahr planen müssen, sehen dramatische Löcher in ihren Kassen.

In Gelsenkirchen beispielsweise fehlen die Einnahmen durch Gewerbesteuer - schätzungsweise 50 Prozent, sagt Stadtsprecher Martin Schulmann. Die Gewerbesteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmen der Städte und Gemeinden. Ortsansässige Unternehmen zahlen sie normalerweise abhängig von ihrem Gewinn. " Wenn die Gewinne nach coronabedingten Schließungen ausbleiben, gibt es auch keine Gewerbesteuereinnahmen", so Schulmann.

Seit Wochen geschlossen: Musiktehater Gelsenkirchen