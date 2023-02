Windenergie: Behörden wollen gemeinsam schneller werden

Meist verschwinden Absichtserklärungen im Politischen immer schnell in Schubladen. Doch diese, die am Dienstag vom Land, den Bezirksregierungen und von den kommunalen Verbänden unterschrieben wurde, die soll bleiben. Zumindest wenn es nach Umweltminister Oliver Kirscher (Grüne) geht: All dies, was man sich hier in Sachen Windenergie vorgenommen habe, " wird den Genehmigungsprozess beschleunigen ", sagte er.