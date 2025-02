Deutlicher als in anderen Ländern zeige sich in NRW in der akuten Finanznot "eine lange bestehende strukturelle Schieflage" unter anderem durch Mehrausgaben im Sozialbereich, sagt Michael Thöne, Geschäftsführender Direktor des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln.

Finanzwissenschaftler für Strukturreformen

Nach Ansicht von Thöne ist eine "strukturelle Entflechtung von Sozialleistungen und Kommunen notwendig" , also sollten nicht die Kommunen für Sozialleistungen zuständig sein. Thöne sagt, eine effiziente und gut steuerbare Sozialpolitik gehöre auf die zentralstaatliche Ebene. Die Kommunen müssten "sich wieder stärker um ihre (finanziell oft vernachlässigten) Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge kümmern können" .

Stimmt der Eindruck, dass sich politisch seit Jahren kaum was verbessert hat für die Kommunen? Thöne widerspricht - zumindest teilweile: "Es hat sich viel getan, aber nicht immer das Notwendige. Probleme wurden gemildert, aber dadurch eher konserviert als gelöst." Hilfen für kommunale Finanzprobleme kämen oft allerdings als "nachholende Flickschusterei" in Notlagen - etwa in der Corona-Zeit.

Was passiert beim Thema Altschulden?

Ein Thema hat sich als Dauerbrenner erwiesen: Die Schuldenlast ist in vielen Städten und Gemeinden so stark angewachsen, dass sie diese alleine nicht mehr bewältigen können. Es handelt sich dabei um das Geld, das Kommunen über Kredite aufnehmen müssen, um alles am Laufen zu halten. Seit Jahren wird in NRW und im Bund über Lösungsideen politisch debattiert - bislang ohne Ergebnis.

Im Januar brachte die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg, der über eine Grundgesetzänderung die Schuldenlast von Städten und Gemeinden verringern soll. Ein späteres Gesetz soll regeln, dass Bund und die Länder jeweils zur Hälfte kommunale Altschulden übernehmen.