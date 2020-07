Plakativer Wahlkampf in Corona-Zeiten

Wie passend: Am heißesten Tag des Jahres starten viele Parteien in NRW auch in die heiße Phase des Wahlkampfes. Wer's bisher eher am Rande mitbekommen haben sollte, den erinnern die Kandidatinnen und Kandidaten nun meist fröhlich lächelnd auf unzähligen Plakatwänden in den Innenstädten an den 13. September - den Tag der Kommunalwahlen in NRW .

Kommunen geben Fristen vor

Außerhalb geschlossener Ortschaften durften die Plakate bereits drei Monate vor der Wahl aufgestellt werden. Die Plakatflächen in den Städten geben viele Kommunen allerdings erst sechs Wochen vor dem Wahltermin frei. In Düsseldorf ist's am Freitag (31.07.2020) um 18 Uhr soweit, dann darf offiziell in der Landeshauptstadt plakatiert werden.

Plakate werden durch Corona wichtiger

Dort enthüllte bereits am Freitagmittag Thomas Geisel das erste Motiv, mit dem der Sozialdemokrat in den kommenden Wochen für seine Wiederwahl als Oberbürgermeister wirbt. Gerade in der Corona-Krise nehmen Plakate für viele Kandidatinnen und Kandidaten eine zentrale Rolle im Wahlkampf ein.

"Man kann auch zu Corona-Zeiten mit den Menschen ins Gespräch kommen" , so Geisel. Aber Plakate hätten nun eine größere Bedeutung im Wahlkampf eingenommen, weil es weniger Präsenz-Veranstaltungen gebe.

So viele Plakate wie noch nie

Auch Stefan Engstfeld setzt auf Plakate

Die Düsseldorfer Grünen ziehen etwa mit 2.000 Plakaten in den Wahlkampf - so viele wie noch nie zuvor. "Ich glaube, dass Plakate in diesem Jahr wichtiger sind, weil das eine Möglichkeit ist, dass die Menschen einen sehen" , erklärt Stefan Engstfeld, der nach der Wahl Thomas Geisels Platz im Rathaus einnehmen möchte. "Plakate werden noch einmal eine andere Gewichtung in diesem Wahlkampf haben" , ist er sicher.

Viele Entscheidungen mit Spannung erwartet