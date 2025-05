Wer darf bei den Kommunalwahlen 2025 wählen?

Wahlberechtigt bei Kommunalwahlen in NRW sind Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 26 EU -Mitgliedstaaten, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie müssen zusätzlich mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet (also der Gemeinde/Stadt bzw. im Kreis) wohnen oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Wer die Bezirksvertretung in einer kreisfreien Stadt wählen will, muss für den Rat in dem betreffenden Stadtbezirk wahlberechtigt sein.

Für die Wahl des Ruhrparlaments, also der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr ( RVR ), ist wahlberechtigt, wer in einer der Mitgliedskörperschaften des Regionalverbands wahlberechtigt ist.

Kann ich ohne deutschen Pass an den Kommunalwahlen teilnehmen?

Ja. Wahlberechtigt sind alle EU -Bürgerinnen und -Bürger, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind, mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet wohnen oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wie finde ich heraus, ob ich im Wählerverzeichnis stehe?

Wer wahlberechtigt ist, bekommt automatisch eine Wahlbenachrichtigung per Post an die Meldeadresse zugeschickt. Im Zweifel kann beim Einwohnermeldeamt nachgefragt werden, ob man im Wählerverzeichnis steht.

Bis wann muss ich umgezogen sein, um wählen zu dürfen?

Spätestens 16 Tage vor der Wahl muss man seinen Hauptwohnsitz angemeldet haben, um in der Gemeinde oder Stadt wählen zu können.

Wie beantrage ich Briefwahl für die Kommunalwahlen 2025 in NRW?

Der Antrag auf Briefwahl kann oft online, aber auch schriftlich oder persönlich bei der Stadt oder Gemeinde gestellt werden. Am einfachsten geht das nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung. Darauf ist erklärt, wie die Briefwahlunterlagen beantragt werden können.

Bis wann muss ich bei Briefwahl den Wahlbrief abschicken?

Der Wahlbrief sollte spätestens drei Werktage vor der Wahl abgeschickt werden. Denn die Unterlagen müssen am Wahlsonntag bis 18 Uhr bei der auf den Unterlagen vorgegebenen Adresse der Stadt oder Gemeinde angekommen sein.

Welche Parteien stehen 2025 zur Wahl?

Anders als bei Landtags- oder Bundestagswahlen gibt es bei den Kommunalwahlen keine Übersicht aller in NRW teilnehmenden Parteien oder Wählergruppen. Welche Partei, welche Wählergruppe oder welche Bewerberinnen oder Bewerber zugelassen wurden, ist regional unterschiedlich.

Wird es wieder einen WDR-Kandidatencheck geben?

Ja, zur Kommunalwahl am 14. September 2025 wird der WDR wieder einen Kandidat:innencheck anbieten. In unserem digitalen Format stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten für kommunale Spitzenämter in kurzen Videostatements vor. Teilnehmen können alle, die sich um ein Amt als Oberbürgermeister:in, Bürgermeister:in oder Landrat, bzw. Landrätin bewerben.

Alle Teilnehmenden beantworten dabei die gleichen drei Fragen in jeweils maximal 60 Sekunden. Die Videos werden vor der Wahl auf unserer Kandidat:innencheck-Plattform im Netz veröffentlicht und sollen den Wählerinnen und Wählern eine Orientierung bei ihrer Wahlentscheidung ermöglichen. Der Kandidat:innencheck wird voraussichtlich Mitte August für die Wählerinnen und Wähler zugänglich sein.

Kandidierende, die bislang noch nicht vom WDR kontaktiert wurden und gern teilnehmen möchten, können sich unter kandidatencheck@wdr.de mit Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Parteizugehörigkeit und die Kommune bzw. den Kreis, für den sie antreten, melden.

Gibt es eine Sperrklausel bei der Kommunalwahl?

Im Gegensatz zu Europa-, Bundestags- oder Landtagswahlen gibt es bei den Kommunalwahlen für die die Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte keine Sperrklausel.

Lediglich für die Wahlen zur Regionalversammlung Ruhr (Ruhrparlament) und zu den Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten gilt eine Hürde von 2,5 Prozent. Das bedeutet: Parteien und Wählergruppen, die weniger als 2,5 Prozent der Gesamtstimmenzahl erhalten haben, bleiben bei der Sitzverteilung unberücksichtigt.

Was ist eine Stichwahl und wann findet sie statt?

Wenn bei einer Wahl zur (Ober-)Bürgermeisterin oder -Bürgermeister bzw. Landrätin oder Landrat keine Kandidatin oder kein Kandidat über 50 Prozent der Stimmen erhält, kommt es zu einer Stichwahl. Diese findet 14 Tage später am 28. September 2025 statt. Hier treten die beiden Kandidatinnen bzw. Kandidaten mit den meisten Stimmen noch einmal gegeneinander an.

Wann werden die ersten Wahlergebnisse veröffentlicht?

Die Wahlergebnisse werden am Wahlsonntag nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr und Auszählung der Stimmen bekanntgegeben. Viele Ergebnisse werden am Wahlabend bis 22 Uhr feststehen. Die Auszählung der Stuchwahl wird schneller beendet sein.

Wo finde ich die Wahlergebnisse meiner Stadt?

Beim WDR gibt es am Wahlabend die Wahlergebnisse aller (Ober-)Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister-Wahlen in Städten und Gemeinden und der Landratswahlen. Man kann einfach nach der eigenen Postleitzahl suchen und bekommt alle Ergebnisse.

Auch viele Städte, Gemeinden und Kreise veröffentlichen die Ergebnisse auf ihren Internet-Seiten.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl?

‍Bei den letzten Kommunalwahlen 2020 lag die Wahlbeteiligung landesweit bei 51,9 Prozent.

