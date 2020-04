Kommunalwahlen: Listen-Parteitage notfalls in Turnhallen

Können angesichts der Corona-Krise die Kommunalwahlen wie geplant am 13. September stattfinden? Die Landesregierung betont seit Wochen, dass es keinen Grund gebe, an dem Termin zu rütteln. Doch die erste Hürde auf dem Weg zu den Kommunalwahlen ist eine Frist, die bereits Mitte Juli ansteht.

Bis zum 16. Juli müssen die Listen für die Wahlen von den Parteien und Wählervereinigungen aufgestellt werden. Diese Versammlungen seien nach wie vor zulässig, betonte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag (24.04.2020) in Düsseldorf. Ein Erlass hatte sie Mitte März ausdrücklich vom Versammlungsverbot ausgenommen.

Listenparteitage besser offline

Und diese Versammlungen, also Parteitage, sind auch dringend als gemeinsame Veranstaltungen angeraten. Denn eine Abstimmung, wer auf welchen Listenplatz kommt, lässt sich nicht einfach in den digitalen Raum verlegen.