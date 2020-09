Was für die SPD am 13. September auf dem Spiel steht

Die offenen inhaltlichen Fragen

Ex-SPD-Landeschef Groschek

2019 sorgte Ex-SPD-Landeschef Michael Groschek, der zuvor Hartmann per "Findungskommission" als Nachfolger ausgeguckt hatte, mit dem Grüppchen "Die wahre SPD" parteiintern für Unmut. Auch wenn diese Initiative gegen einen angeblichen Linksruck als Rohrkrepierer endete, schwelt ein alter SPD-Grundsatzkonflikt weiter: Soll sich die Partei eher realpolitisch das Machbare auf die Fahnen schreiben - oder für einen gesellschaftlichen Aufbruch von links kämpfen - womöglich sogar mit Rot-Rot-Grün?

Im Kommunalwahlkampf findet man verschiedene Ansätze. In Düsseldorf versucht es OB Thomas Geisel derzeit damit, Öko- und Verkehrswende-Themen zu propagieren. Im benachbarten Duisburg steht die dortige eher rustikale SPD für "Sicherheit auf allen Straßen". Zwischen Law-and-Order-Problemlöser und öko-weltoffen gibt es alles bei der SPD - eine Strategie aus einem Guss ist nicht erkennbar.

Der Landesparteitag

Am 14. November findet - wenn Corona es zulässt - der SPD-Landesparteitag statt. In Münster dürften dann all die SPD-Gegensätze aufeinander prallen - zumal im Falle eines schwachen Ergebnisses bei der Kommunalwahl. Vereinfacht gesagt: Hartmann gegen Kutschaty, pragmatische Kommunalpolitiker gegen linksvisionäre Jusos.

Besonders im Fokus in Münster: der Landesvorsitzende Sebastian Hartmann. Ob die Delegierten ihn und seinen vermeintlichen Erneuerungskurs wiederwählen, erscheint offen. 2018, als er erstmals kandidierte, hatte Hartmann eine "Dauerkampagne" versprochen, "die starke Antworten einer linken Volkpartei" liefern sollte. Digitaler und moderner sollte die NRW-SPD (wieder einmal) werden.

Gut zwei Jahre später kommen kaum Impulse von der Landespartei, während die SPD-Landtagsfraktion immerhin eine traditionelle, teils harte Oppositionsstrategie gegen die Regierung Laschet fährt.